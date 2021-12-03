Названы самые стильные грузовики 2022 года

Первыми за «Превосходный дизайн продукта» эксперты похвалили Iveco T-Way, который недавно пришел на смену заслуженной модели Trakker. Напомним, что самосвалы серии T-Way — это флагманские машины среди тяжелой техники Iveco.

В гамме есть варианты 6х4, 6х6, 8х4 и 8х8, а также шарнирно-сочлененные самосвалы 4х4, 6х4 и 6х6. При этом на моделях 6х4 и 8х4 предусмотрен гидростатический привод передних осей, который можно активировать на скорости до 25 км/ч. Самый мощный двигатель модели выдает 510 л. с.

Рамы всех T-Way изготовлены из высокопрочной стали толщиной 10 мм. Кроме того, этому Iveco полагается новая сверхмощная задняя подвеска, что позволила оптимизировать массу автомобиля, а также увеличенные дорожноый просвет и угол съезда.

В плне дизайна этот грузовик похвалили за «фары рабочего света выразительной формы», «мощный, но при этом стильный облик», а также «гармоничные пропорции кабины и шасси». Цельнометаллический бампер, по мнению жюри, «выражает силу и уверенность».