Названы самые стильные грузовики 2022 года

Фото производителя.
В мире существует премия German Design Awards 2022, которая совершенно справедливо считается одной из самых авторитетных наград в области дизайна. Ежегодно 37 именитых дизайнеров из 10 стран выбирают выдающиеся продукты современности, притом отдельные награды присуждаются в сфере коммерческого транспорта.
Алексей Кованов

Первыми за «Превосходный дизайн продукта» эксперты похвалили Iveco T-Way, который недавно пришел на смену заслуженной модели Trakker. Напомним, что самосвалы серии T-Way — это флагманские машины среди тяжелой техники Iveco.

В гамме есть варианты 6х4, 6х6, 8х4 и 8х8, а также шарнирно-сочлененные самосвалы 4х4, 6х4 и 6х6. При этом на моделях 6х4 и 8х4 предусмотрен гидростатический привод передних осей, который можно активировать на скорости до 25 км/ч. Самый мощный двигатель модели выдает 510 л. с.

Рамы всех T-Way изготовлены из высокопрочной стали толщиной 10 мм. Кроме того, этому Iveco полагается новая сверхмощная задняя подвеска, что позволила оптимизировать массу автомобиля, а также увеличенные дорожноый просвет и угол съезда.

В плне дизайна этот грузовик похвалили за «фары рабочего света выразительной формы», «мощный, но при этом стильный облик», а также «гармоничные пропорции кабины и шасси». Цельнометаллический бампер, по мнению жюри, «выражает силу и уверенность».

Фото производителя.

Второй лауреат премии — самосвал Liebherr TA 230 поколения 8. Это модель грузоподъемностью 28 тонн, предназначенная для горнодобывающей промышленности, а также для работы на крупных инфраструктурных объектах.

Ее плюсы — «резкие и динамичные линии корпуса», которые подчеркивают мощность и маневренность этого землевоза. К слову, ранее этот Liebherr уже был удостоен другой престижной премии — Red Dot Award за высокое качество дизайна.

И продолжая тему заслуженных наград. Во французском Лионе состоялось торжественное награждение победителей международного конкурса International Truck of the Year. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», «Грузовиком года 2022» стало новое поколение большегрузов DAF.

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3 декабря 2021
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