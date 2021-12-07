Автомобили BMW сами определят, когда надо ехать в сервис

Помимо обычной информации — марка, модель и год выпуска транспортного средства — передаваемые на сервис данные включают пробег, интервал обслуживания и остаток пробега до следующего обращения. Кроме того, система передаст информацию из журнала неисправностей.

В итоге, в мастерской смогут тщательно подготовиться к обслуживанию или ремонту, запланировать дату визита, отправить ценовое предложение и подробную информацию о предстоящих работах (например, замене масла или тормозных колодок) непосредственно клиенту.

Кстати, пандемия коронавируса дала мощный толчок к развитию новых сервисов. Теперь вовсе необязательно выходить из дома, чтобы отремонтировать, «переобуть», заправить или даже помыть машину — все услуги оказываются дистанционно. Подробнее — в обзоре портала «АвтоВзгляд».