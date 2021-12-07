Автомобили BMW сами определят, когда надо ехать в сервис

Фото производителя.
BMW и Bosch представили решение, позволяющее независимым (это важно) станциям технического обслуживания удаленно получать доступ к данным автомобиля. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сначала водитель получит уведомление о том, что машине нужны ремонт или обслуживание, а когда он даст свое согласие, ему предложат выбрать дату и время посещения заранее выбранной мастерской.
Алексей Кованов

Помимо обычной информации — марка, модель и год выпуска транспортного средства — передаваемые на сервис данные включают пробег, интервал обслуживания и остаток пробега до следующего обращения. Кроме того, система передаст информацию из журнала неисправностей.

В итоге, в мастерской смогут тщательно подготовиться к обслуживанию или ремонту, запланировать дату визита, отправить ценовое предложение и подробную информацию о предстоящих работах (например, замене масла или тормозных колодок) непосредственно клиенту.

Кстати, пандемия коронавируса дала мощный толчок к развитию новых сервисов. Теперь вовсе необязательно выходить из дома, чтобы отремонтировать, «переобуть», заправить или даже помыть машину — все услуги оказываются дистанционно. Подробнее — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

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7 декабря 2021
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