Для чего продуманные водители на зиму вынимают салонный фильтр

Как говорится, все приходит с опытом. И всевозможные водительские хитрости — есть ни что иное, как следствие длительной ежедневной эксплуатации автомобиля, в ходе которой рождаются решения по улучшению транспортного средства и оптимизации работы его систем, узлов и агрегатов. Собственно, то же самое произошло и с салонным фильтром, который опытные водители удаляют на зимний период. Но для чего?
Все мы знаем, что главная задача салонного фильтра любого автомобиля — чистить воздух, который попадает внутрь. Его появление сильно облегчило жизнь аллергикам и астматикам. Да и тем, кто не страдает от этих заболеваний, дышать с салонным фильтром определенно легче, потому как вся пыль, микробы и вирусы оседают на фильтрующем элементе. Однако под зиму некоторые водители предпочитают снимать его. И дело здесь не только в заметно снижающемся количестве пыли в атмосфере в зимний период.
Да, снег, постоянные осадки и влажность не дают пыли разлетаться. И чтобы удостовериться в этом, достаточно пройтись ночью с фонариком летом, а затем зимой, и сравнить то количество пыли, которое будет заметно в свете светодиода. Ко всему прочему, зимой ничего не цветет и не пушится. Но даже в этом случае снимать фильтр, казалось бы, лишняя трата времени. А значит, есть на то другая причина.
Все дело в том, что после весенне-летней эксплуатации салонный фильтр, как правило, сильно забивается и пылью, и грязью, которые, с приходом, зимы и избыточной влажности, эту саму влагу впитывают, как губка. В результате заметно снижается пропускная способность фильтрующего элемента, что, в свою очередь, влияет на интенсивность и качество обдува.
В конечном итоге забитый и влажный фильтр провоцирует образования конденсата на стеклах. А это и ухудшение обзорности, и грибки, и рассыхающиеся резинки, и, в конце концов, плесень. Ко всему прочему, влажный грязный фильтр становится рассадником болезнетворных бактерий, которые с легкостью проникают в салон. И все это, естественно, не лучшим образом может отразиться не только на состоянии автомобиля, но и на здоровье его пассажиров.
Без фильтра же и салон быстрее прогревается, и температура не скачет. Однако мы бы не рекомендовали убирать фильтр вовсе. Правильнее будет менять фильтр два раза в год — перед летней эксплуатацией, и перед наступлением зимы. В этом случае и воздух в машине будет свежим, и проблем с конденсатом не будет.