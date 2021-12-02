Для чего продуманные водители на зиму вынимают салонный фильтр

Как говорится, все приходит с опытом. И всевозможные водительские хитрости — есть ни что иное, как следствие длительной ежедневной эксплуатации автомобиля, в ходе которой рождаются решения по улучшению транспортного средства и оптимизации работы его систем, узлов и агрегатов. Собственно, то же самое произошло и с салонным фильтром, который опытные водители удаляют на зимний период. Но для чего?

Все мы знаем, что главная задача салонного фильтра любого автомобиля — чистить воздух, который попадает внутрь. Его появление сильно облегчило жизнь аллергикам и астматикам. Да и тем, кто не страдает от этих заболеваний, дышать с салонным фильтром определенно легче, потому как вся пыль, микробы и вирусы оседают на фильтрующем элементе. Однако под зиму некоторые водители предпочитают снимать его. И дело здесь не только в заметно снижающемся количестве пыли в атмосфере в зимний период.

Да, снег, постоянные осадки и влажность не дают пыли разлетаться. И чтобы удостовериться в этом, достаточно пройтись ночью с фонариком летом, а затем зимой, и сравнить то количество пыли, которое будет заметно в свете светодиода. Ко всему прочему, зимой ничего не цветет и не пушится. Но даже в этом случае снимать фильтр, казалось бы, лишняя трата времени. А значит, есть на то другая причина.