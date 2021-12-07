Грузовая LADA Largus получила очень полезную опцию

Камера установлена на левой створке распашной двери грузового отсека, а изображение выводится на экран штатной медиасистемы. Именно поэтому новая опция доступна только для топовых комплектаций фургона стоимостью от 945 000 рублей — тех, где установлена заводская «мультимедийка».

Улучшение обзора назад особенно актуально для цельнометаллического фургона: в комплексе с задними датчиками парковки камера помогает в повседневных рабочих поездках, связанных с парковкой в стесненных городских условиях, — уточнили порталу «АвтоВзгляд» представители АВТОВАЗа.

Напомним, что обновленный фургон семейства LADA Largus был представлен этой весной. Основные пункты обновленческой программы — форсированный восьмиклапанный мотор, подправленная внешность, улучшенный интерьер… Однако за скобками осталось несколько важных моментов, которые точно не оставят без внимания фанаты этой модели. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие именно.