Toyota заинтриговала сразу двумя новинками

Просим если и не любить, то жаловать — новые минивэны Toyta Voxy и Noah. Да, увы и ах, но в России сегмент подобных авто ничтожно мал, что, впрочем, не мешает японцам предлагать нашим потребителям те же Alphard и даже более габаритный Hiace. А значит, что надежда на появление свежих «бусиков» тоже есть. Тем более, что они ощутимо меньше своих «старших» братьев.

Никаких подробностей о новинках пока ожидаемо нет. В общем-то, это вполне оправдано, ведь должны же «тойотовцы» сохранить интригу до официальной презентации моделей.

Ясно одно: судя по изображениям, автомобили получились довольно эффектными и выдержанными в рамках новой стилистической концепции. Кстати, освеженным Toyta Voxy и Noah достанутся «крутые» версии GR Sport. Как вам такое?

Между тем, на российском рынке шильдиком Gazoo Racing недавно обзавелся флагманский внедорожник марки — Toyota Land Cruiser 300. Чем помимо сочной литеры может похвастать «Крузак» в подобном исполнении, можно узнать здесь.