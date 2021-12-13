«Почта России» просит выделить миллиард на беспилотные грузовики

Сделать беспилотные перевозки окупаемыми не получится раньше 2035 года. А до этого времени для компенсации убытков «Почта России» просит предоставить из государственного бюджета 1,336 млрд. рублей субсидий. В почтовом ведомстве «Ведомостям» отметили, что автономные грузовики стоят дороже, а сэкономить на оплате труда пока не получится.

И действительно: оснащение для полной автоматизации увеличит цену грузовика вдвое. Зато, выстроившись друг за другом, беспилотные грузовики смогут безукоризненно держать строй, экономя таким образом топливо или ресурс аккумуляторной батареи. Заметно снизится и время доставки грузов, а весь процесс логистики станет более автоматизированным.

При этом российские компании уже готовы к внедрению необходимых технологий. Например, компания «Цифровые дороги» (входит в ГК «Урбантех») разработала технологию для оцифровки и создания виртуальной модели дорожной инфраструктуры. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».