Нужно ли при пуске двигателя зимой переводить АКП в «нейтраль»

В Сети встречается совет переводить «автомат» в нейтральную позицию при запуске автомобиля в мороз. Приверженцы этого метода (или его теоретики, — понять сложно) утверждают, будто таким образом облегчается пуск двигателя уменьшается его износ в ходе прогрева.

Для начала напомним, что подавляющее большинство более-менее современных машин в принципе откажется заводиться, если селектор «автомата» стоит в каком-либо еще положении, кроме «паркинга». Так что вышеприведенный «лайфхак» пуска мотора — явно из области фантастики.

А по поводу пользы перевода КП в положение «N» ради сбережения ресурса только что заведенного и холодного движка можно и поговорить.

Заметим, что автомобилисты часто называют «автоматом» и роботизированные КП тоже. Переводить их в «нейтраль» из «паркинга» при прогреве мотора смысла нет вообще никакого. В обоих этих положениях селектора диски сцепления коробки разобщены с коленвалом двигателя машины.