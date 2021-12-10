Нужно ли при пуске двигателя зимой переводить АКП в «нейтраль»

В Сети встречается совет переводить «автомат» в нейтральную позицию при запуске автомобиля в мороз. Приверженцы этого метода (или его теоретики, — понять сложно) утверждают, будто таким образом облегчается пуск двигателя уменьшается его износ в ходе прогрева.
Для начала напомним, что подавляющее большинство более-менее современных машин в принципе откажется заводиться, если селектор «автомата» стоит в каком-либо еще положении, кроме «паркинга». Так что вышеприведенный «лайфхак» пуска мотора — явно из области фантастики.
А по поводу пользы перевода КП в положение «N» ради сбережения ресурса только что заведенного и холодного движка можно и поговорить.
Заметим, что автомобилисты часто называют «автоматом» и роботизированные КП тоже. Переводить их в «нейтраль» из «паркинга» при прогреве мотора смысла нет вообще никакого. В обоих этих положениях селектора диски сцепления коробки разобщены с коленвалом двигателя машины.
Другой тип КП, причисляемый порой к «автоматам», — вариатор. Тут за связь с коленвалом мотора отвечает устройство по принципу действия аналогичное сцеплению. Включая «нейтраль» мы его размыкаем и валы вариатора прекращают вращение. Соответственно, коробка не будет греться одновременно с мотором. А когда ее потом снимут с «нейтрали» и заставят работать «на холодную», износ пойдет ускоренными темпами. Подобный режим эксплуатации КП такого типа, способен прикончить вариатор в кратчайшие сроки.
Что касается «истинной» автоматической КП, — гидротрансфорсматорной, — то для ответа на вопрос о нейтрали при прогреве зимой придется немного погрузиться в принцип ее работы. Прежде всего, скажем, что мотор связан с шестеренками ее передач через блок гидротрансформатора. Он представляет собой, грубо говоря, два расположенных друг напротив друга «вентилятора», погруженных в жидкость. Один из них жестко связан с коленвалом двигателя, а другой — с вышеозначенными «шестеренками». «Вентилятор», сидящий на валу ДВС, гонит жидкость в сторону своего «визави», из-за чего тот тоже начинает крутиться, передавая момент вращения дальше в трансмиссию.
Между этими двумя «вентиляторами» находится штуковина под названием «реактор». Фактически, это еще своеобразная «турбинка», задача которой — более эффективно направлять поток жидкости то первого «вентилятора» ко второму. Для этого реактор фиксируют неподвижно!
Когда мы переводим «автомат» в нейтраль, реактор освобождается и получает возможность крутиться как ему вздумается. Соответственно, передача момента от двигателя трансмиссии прекращается, а ведущий «вентилятор» гидротрансформатора молотит, считай, впустую. Да, при этом мотор действительно испытывает чуть меньшее сопротивление со стороны АКП. И, может быть, чуть-чуть меньше изнашивается. Однако при этом практически не прогревается сам «автомат». Потери его ресурса от регулярной эксплуатации в непрогретом виде будут гораздо заметней для автовладельца.
Таким образом, зимний прогрев машины с любым типом «автомата» в режиме «нейтраль» в лучшем случае бесполезен, а в худшем — просто опасен для КП.