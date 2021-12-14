Фотошпионы заметили на тестах необычный Audi A3

Фото: Motor1.com
В сети появились фото прототипа Audi A3. Судя по изображениям, немцы готовят лифтованную (!) версию модели, которая получит название Audi A3 Allroad. Как предполагает портал «АвтоВзгляд», скорее всего, новинку подготовят по рецепту кросс-хэтча A1 Citycarver, который в России не представлен.
Виктор Васильев

Впервые прототип A3 Allroad заметили на испытаниях еще в прошлом месяце, а свежая «зимняя» порция снимков говорит о том, что немцы начали новый этап тестирования «внедорожной» версии «пятидверки».

Судя по маскировке новая модификация A3 получит пластиковые накладки на колесные арки и бамперы. Кроме того, у автомобиля могут быть и более массивные пороги.

Если говорить про дорожный просвет, то он может быть увеличен на 35 мм, то есть также как и у модели A1 Citycarver. Кроме этого Allroad могут оснастить шинами большего размера.

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15 декабря 2021
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