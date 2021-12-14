Фотошпионы заметили на тестах необычный Audi A3

Впервые прототип A3 Allroad заметили на испытаниях еще в прошлом месяце, а свежая «зимняя» порция снимков говорит о том, что немцы начали новый этап тестирования «внедорожной» версии «пятидверки».

Судя по маскировке новая модификация A3 получит пластиковые накладки на колесные арки и бамперы. Кроме того, у автомобиля могут быть и более массивные пороги.

Если говорить про дорожный просвет, то он может быть увеличен на 35 мм, то есть также как и у модели A1 Citycarver. Кроме этого Allroad могут оснастить шинами большего размера.