Почти Land Rover: Chery показала рамный внедорожник Jetour T-X

Пока Jetour T-X представлен во временном статусе концепта, но серийная версия машины появится весьма оперативно — примерно через год. Это будет рамный внедорожник, внешне напоминающий Land Rover Defender, у которого под капотом спрячется 254-сильный двухлитровый турбомотор.

Кроме того, производителем заявлены постоянный дифференциальный (!) полный привод, к которому прилагаются блокировки всех дифференциалов. А значит, вне дорог этот автомобиль должен приятно удивить своего владельца!

Помимо модели T-X, китайцы сделают под маркой Jetour несколько паркетников, рамных внедорожников, плюс пикап и минивэн. Со временем компанию движку 2.0 также составит трехлитровый могучий шестицилиндровый турбомотор.

О российских перспективах «Джетура» говорить пока рано: во всяком случае, в российском представительстве Chery порталу «АвтоВзгляд» не раскрыли никаких подробностей касаемо возможного прихода «рамников» на наш рынок…

Однако совсем недавно глобальный офис компании назвал Россию одной из ключевых стран (поэтому к нам спешит модный SUV Omoda 5). И учитывая, как россияне любят все, что имеет рамную основу и трансмиссию 4х4, нельзя исключать, что мы со временем увидим Т-Х живьем.