Какими громкими новинками похвастался General Motors

C недавнего времени боссы GM решили переосмыслить методы передвижения людей и транспортировки вещей. Теперь концерн будет придерживаться «стратегии трех нулей» — мира с нулевыми авариями, нулевыми выбросами и нулевыми заторами.

Поэтому хэдлайнером выставки CES 2022 стал электрический пикап Chevrolet Silverado EV. Новинка, построенная на плафторме Ultium GM, представляет собой упрощенный «Хаммер», и будет предлагаться покупателям вдвое (!) дешевле своего премиального собрата.

Кроме того, GM анонсировал скорое появление новых электрических SUV: это компактный кроссовер Chevrolet Equinox, а также более крупный Chevrolet Blazer. Обе этих новинки будут доступны через годл, так как их разработка еще продолжается.

Еще один важный анонс касается система продвинутого автопилота Super Cruise, что будет доступна на 22 моделях разных брендов GM через несколько месяцев, а Ultra Cruise, позволяющий совершать полностью автономные поездки от двери до двери, появится в 2023 году.

Наконец, Cadillac порадовал поклонников очередным ярким концептов. В прошлом году американский премиум-бренд презентовал самоходный SocialSpace и летающий PersonalSpace, а сейчас пришло время показать роскошную двухдверку InnerSpace.