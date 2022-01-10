Как почти мгновенно прогреть двигатель и салон автомобиля в мороз

Проблему зимнего прогрева ДВС мировое сообщество решает уже многие десятилетия: созданы и автономные отопители, и электрические подогреватели, и теплые гаражи и многие другие решения. Однако все они стоят денег, и немалых. Пока большинство россиян вынуждены эксплуатировать автомобиль за 200—300 тысяч рублей, обсуждать установку в него «усилителя комфорта» за 100 000 рублей, по меньшей мере бессмысленно. Впрочем, имеются ведь и дешевые решения. А есть и почти бесплатные!
Знаменитые утеплители капота и картонки в решетку радиатора — это та самая попытка прогреть машину быстро да «малой кровью». Идея, в целом, верная — изолировать моторный отсек от притока холодного воздуха — но несколько недоработанная. Устарелая и не отвечающая современным достижениям промышленности.
Любой ценитель пешего туризма, марафона и «выживальщик» знает о «спасательном одеяле» или «космическом покрывале»: прямоугольник пластикового полотна, с двух сторон покрытый тонким слоем алюминиевого напыления. Изначально его изобрели как раз для космических целей — американцы из NASA в шестидесятых придумали такое «одеяло» для сбережения оборудования от температурного воздействия.
Чуть позже международная ассоциация марафонцев раздавала «накидку» бегунам после финиша, борясь с простудами. Невесомое, практически ничего не стоящее и невероятно компактное в сложенном состоянии, «спасательное одеяло» стало обязательным атрибутом пешеходных туристов, рыбаков и прочих любителей отдыха на природе. Пригодится оно и для автомобильных нужд.
Во-первых, столь компактная, но функциональная вещица наверняка достойна нескольких квадратных сантиметров «перчаточного ящика». На всякий случай. Но главное, «космическое покрывало» позволяет в разы сократить время прогрева двигателя зимой: достаточно просто накрыть моторный отсек полотном, чтобы ДВС дошел до рабочей температуры намного быстрее.
Тепло, выделяемое мотором при работе, отражается от алюминиевого слоя, пластик не горит и не рвется, а холодный воздух не поступает. Одеяло способно согреть человека на протяжении нескольких часов, чего уж говорить про двигатель.
Несмотря на тонкость, материал «космического покрывала» невероятно сложно порвать, прожечь или деформировать. При должной аккуратности, его можно эксплуатировать месяцами, просто иногда протирая тряпкой. Впрочем, это совсем не обязательно, ведь новое стоит всего 100 рублей. Пожалуй, это самый дешевый способ значительно ускорить прогрев мотора в мороз.