Как почти мгновенно прогреть двигатель и салон автомобиля в мороз

Проблему зимнего прогрева ДВС мировое сообщество решает уже многие десятилетия: созданы и автономные отопители, и электрические подогреватели, и теплые гаражи и многие другие решения. Однако все они стоят денег, и немалых. Пока большинство россиян вынуждены эксплуатировать автомобиль за 200—300 тысяч рублей, обсуждать установку в него «усилителя комфорта» за 100 000 рублей, по меньшей мере бессмысленно. Впрочем, имеются ведь и дешевые решения. А есть и почти бесплатные!

Знаменитые утеплители капота и картонки в решетку радиатора — это та самая попытка прогреть машину быстро да «малой кровью». Идея, в целом, верная — изолировать моторный отсек от притока холодного воздуха — но несколько недоработанная. Устарелая и не отвечающая современным достижениям промышленности.

Любой ценитель пешего туризма, марафона и «выживальщик» знает о «спасательном одеяле» или «космическом покрывале»: прямоугольник пластикового полотна, с двух сторон покрытый тонким слоем алюминиевого напыления. Изначально его изобрели как раз для космических целей — американцы из NASA в шестидесятых придумали такое «одеяло» для сбережения оборудования от температурного воздействия.