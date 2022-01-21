Как АВТОВАЗ повышает качество LADA Vesta

Так, на заводе LADA Ижевск, где собирают LADA Vesta, было проведено несколько модернизаций. В частности, изменив конструкцию конвейера, собираемые кузова удалось застраховать от опрокидывания при прохождении подъемов и спусков. Благодаря этому, будущие автомобили точно спозиционированы при прохождении вдоль всей сборочной линии.

Другое важное улучшение — при установке двигателя мотор теперь встает точно на свое место, без смещений. В свою очередь, при производстве седанов и универсалов LADA Vesta Cross удалось избавиться от перекрытия лапой конвейерного «краба» нижней точки обтекателя порога.

Такие модернизации проивзодства повышают качество выпускаемых машин. Что особенно важно, учитывая скорый выход рестайлинговой «Весты». Ведь новинка будет стоить дороже предшественницы, а значит, покупатель спросит «за качество» более строго.

Увы, но, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», доводка обновленного семейства пока затягивается: современный мультимедийный комплекс, большой экран которого разместится по центру передней панели, пока работает со сбоями.