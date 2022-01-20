Новый Geely Mоnjaro: в Россию едет большой китайский кроссовер

KX11 по формату и размерам напоминает корейский Hyundai Santa Fe. Притом амбициозный новичок построен на модульной платформе CMA, которую разработали инженеры Volvo. От шведских машин также взята двухлитровая бензиновая турбочетверка.

В «базе» мотор выдает 218 л. с. и 325 Нм, а а к нему прилагается семиступенчатый преселективный «робот» и передний привод. Вторая версия мощнее — ее отдача 238 л. с. и 350 Нм. Такому Geely полагается уже восьмиступенчатый «автомат», а с ним — и полный привод.

Какой из двух вариантов (а, может быть, сразу оба?) прибудет на российский рынок, а также комплектации и цены мы узнаем немного позже. Старт продаж амбициозного SUV назначен на вторую половину 2022 года.

Ну, а пока из новинок фагатам Geely доступен кроссовер Geely Atlas Pro. С недавнего времени этот кроссовер обзавелся «простыми» переднеприводными версиями. Притом портал «АвтоВзгляд» первым изучил прайс-листы новинки.