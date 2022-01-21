В Европе начались грандиозные испытания машин с автопилотом

Системы автоматизированного вождения проходят испытания в семи европейских странах на автомагистралях, городских улицах, в пробках и на парковках. Автопилотируемые автомобили уже успели проехать по автомагистралям более 400 000 км, а в городах — 25 000 км. Из них в автоматическом режиме было пройдено 200 000 км и 22 000 км соответственно.

Например, Honda предоставила для тестов четыре автомобиля Honda AD, построенные на платформе представительского седана Legend. Отметим, что именно японская марка первой в мире вывела на рынок серийный автопилот третьего уровня. Правда, тираж таких машин пока ограничен всего лишь сотней экземпляров.

В обозримом будущем презентовать свою инновационную систему автономного вождения планирует и компания Volvo. Это будет автопилот, который способен управлять автомобилем без помощи человека. Первыми ее смогут опробовать водители Соединенных Штатов, а потом беспилотники нового поколения начнут поставлять и на другие рынки.