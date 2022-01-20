КамАЗ выпустит очень странный узкий грузовик

На фотографиях — кабина шириной не 2500, а всего лишь 2300 мм. Такие принято ставить на строительные, развозные и коммунальные грузовики, где широкая кабина просто не нужна. Собственно, эти профессии и предстоит освоить будущему камазовскому 19-тоннику.

Новинка отличаются уменьшенной почти на 200 килограммов массой шасси, что, в свою очередь, позволило увеличить грузоподъёмность автомобилей.

Под кабиной машины будет установлен дизельный двигатель Cummins объемом 6,7 литра, с которым состыкован девятиступенчатый «робот» марки ZF.

Модель 53251 станет своеобразной заменой сверхпопулярному «Камаксору», которому, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», вскоре предстоит уйти на покой.