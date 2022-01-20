КамАЗ выпустит очень странный узкий грузовик

Фото: vk.com, группа Русский автомобиль.
В Сети появились фотографии довольно странного грузовика: это КамАЗ нового поколения К5, но со странной узкой кабиной. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.
Алексей Кованов

На фотографиях — кабина шириной не 2500, а всего лишь 2300 мм. Такие принято ставить на строительные, развозные и коммунальные грузовики, где широкая кабина просто не нужна. Собственно, эти профессии и предстоит освоить будущему камазовскому 19-тоннику.

Новинка отличаются уменьшенной почти на 200 килограммов массой шасси, что, в свою очередь, позволило увеличить грузоподъёмность автомобилей.

Под кабиной машины будет установлен дизельный двигатель Cummins объемом 6,7 литра, с которым состыкован девятиступенчатый «робот» марки ZF.

Модель 53251 станет своеобразной заменой сверхпопулярному «Камаксору», которому, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», вскоре предстоит уйти на покой.

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20 января 2022
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