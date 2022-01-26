С кабиной от Volvo: в России начинаются продажи грузовиков Dayun

У грузовиков Dayun есть, как минимум, одно преимущество — на них ставятся кабины Volvo FM/FH предыдущего поколения. Другой плюс — в использовании компонентной базы от известных китайских поставщиков: 400-сильный шестицилиндровый двигатель поставляет Weichai, а 12-ступенчатую механическую коробку — Fast Gear.

В Россию придут только метановые модели от этого бренда — с моторами на сжатом и сжиженном газе. Пока публике представлена лишь 11-кубовая бетономешалка, притом «барабан» на пришедшее из Поднебесной трехосное шасси установил российский дилер. Но теоретически Dayun готов предлагать перевозчикам машины любых профессий.

Надо признать, что российский рынок сейчас переживает бум продаж коммерческого транспорта, притом активнее других большегрузы скупают дорожники, который сейчас активно возводят трассу М12. А потому даже малоизвестные марки — вроде «Дайуна» — умудряются находить покупателей для своей продукции.