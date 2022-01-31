Китайцы обновили кроссовер Chery Tiggo 8 для России

В ходе доработок Chery Tiggo 8 получил перелицованную решетку радиатора, выполненную в виде объемных пунктирных линий, а также свежий дизайн диодных ходовых огней.

Кроме того, в перечень оснащения добавились большая панорамная крыша, атмосферная подсветка салона с возможностью выбора из различной гаммы цветов, электрические регулировки кресел первого ряда и новые камеры системы кругового обзора 360°.

Двигатель — единственный и уже знакомый нам агрегат объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. Коробка передач — шестискоростной «преседектив» о паре сцеплений. С таким тандемом кроссовер способен разменивать первую сотню с места за 9,8 секунд, расходуя при этом не более 7,6 литра 92-го бензина в смешанном цикле.

На выбор покупателя — шесть различных цветов кузова. А вот сколько будет комплектаций, пока секрет. Впрочем, список доступных версий, а заодно и цены на посвежевший китайский кроссовер мы узнаем через несколько дней.