Китайцы обновили кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Фото производителя
До конца февраля у российских дилеров Chery в продаже появится большой семиместный кроссовер Tiggo 8, претерпевший плановые обновления. Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать: после «улучшайзинга» поднимутся и цены.
Лика Затворная

В ходе доработок Chery Tiggo 8 получил перелицованную решетку радиатора, выполненную в виде объемных пунктирных линий, а также свежий дизайн диодных ходовых огней.

Кроме того, в перечень оснащения добавились большая панорамная крыша, атмосферная подсветка салона с возможностью выбора из различной гаммы цветов, электрические регулировки кресел первого ряда и новые камеры системы кругового обзора 360°.

Двигатель — единственный и уже знакомый нам агрегат объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. Коробка передач — шестискоростной «преседектив» о паре сцеплений. С таким тандемом кроссовер способен разменивать первую сотню с места за 9,8 секунд, расходуя при этом не более 7,6 литра 92-го бензина в смешанном цикле.

На выбор покупателя — шесть различных цветов кузова. А вот сколько будет комплектаций, пока секрет. Впрочем, список доступных версий, а заодно и цены на посвежевший китайский кроссовер мы узнаем через несколько дней.

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31 января 2022
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