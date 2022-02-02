LADA запустила новый сервис помощи водителям на дорогах

Фото: АвтоВзгляд
АВТОВАЗ запустил новую расширенную программу поддержки водителей на дорогах. Речь о сервисе «LADA Помощь на дороге Плюс», покрывающем различные потребности владельцев «Лада» во время поездки. Услуга для потребителей доступна круглосуточно. Что она из себя представляет, выяснил портал «АвтоВзгляд».
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Так, в рамках новой программы специалисты LADA готовы оказать помощь автовладельцам с эвакуацией транспортного средства и оформлении ДТП, а также проявить содействие с заменой колеса, подвозом торлива, запуском двигателя и устранения неисправностей.

В случае необходимости сервис также предоставляет водителю поездку на такси. Кроме того, действует круглосуточная информационная и юридическая поддержка по телефону.

Услуга «LADA Помощь на дороге Плюс» доступна для всех «подключенных» автовладельцев LADA по всей России вне зависимости от действия гарантии на транспортное средство.

АВТОВАЗ, эвакуаторы, безопасность дорожного движения, ДТП, автосервис, ремонт, дорога, трасса
2 февраля 2022
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