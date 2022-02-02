LADA запустила новый сервис помощи водителям на дорогах

Так, в рамках новой программы специалисты LADA готовы оказать помощь автовладельцам с эвакуацией транспортного средства и оформлении ДТП, а также проявить содействие с заменой колеса, подвозом торлива, запуском двигателя и устранения неисправностей.

В случае необходимости сервис также предоставляет водителю поездку на такси. Кроме того, действует круглосуточная информационная и юридическая поддержка по телефону.

Услуга «LADA Помощь на дороге Плюс» доступна для всех «подключенных» автовладельцев LADA по всей России вне зависимости от действия гарантии на транспортное средство.