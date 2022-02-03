Названы сроки выхода на рынок первого кроссовера Ferrari

Спортивный кроссовер Ferrari Purosangue начнут собирать уже в ближайшие месяцы, а первые товарные автомобили будут готовы обрадовать своих покупателей во второй половине 2022 года.

О новинке известно, что она получит полный привод, регулируемую пневмоподвеску и пару агрегатов — на выбор. Похоже, безбедным клиентам предложат лютый V12, а поклонникам «Гринписа» — гибридную установку, заимствованную от 296 GTB. Правда, наверняка «раскочегаренную» до нельзя. Впрочем, любые подробности о громкой премьере пока держатся в строжайшем секрете.

Кстати, в 2022 году амбициозный FUV станет не единственной новинкой Ferrari. Итальянцы задумали наладить сборку гиперкара Daytona SP3 с самым дерзким за всю историю марки V12 мощностью 840 сил. Тираж «болида» будет ограничен 599 экземплярами.