Названы сроки появления в России новейшего Opel Astra

Напомним, что буквально несколько месяцев назад Opel Astra сменил поколение. Теперь немецкий бестселлер переехал на французскую платформу концерна Stellantis, так что моторы, подвеска и даже каркас кузова новой «Астре» достались от ближайшего родственника — Peugeot 308.

При этом «немец» и «француз» сильно отличаются внешне, так как Opel предлагает фирменный дизайн кузова (с модным «визором» вместо привычной решетки радиатора), а также полностью оригинальное оформление салона.

А вот гамма моторов — общая. Она состоит из двух бензиновых 3-цилиндровых турбомоторов объемом 1,2 литра и мощностью 110 и 130 сил, а также одного 1,5-литрового 130-сильного дизеля. Для мощных версий можно заказать 8-диапазонный «автомат», но базовая коробка — механическая.

Скорее всего, в Россию прибудут бензиновые варианты, а стоить новинка будет около 2 000 000 рублей. Но это лишь предположения, так как опелевцы пока не занимались даже сертификацией этой модели.