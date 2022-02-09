Названы сроки появления в России новейшего Opel Astra

Фото производителя.
Российский офис марки Opel вновь подтвердил планы на ближайшее время: во второй половине этого года на отечественный рынок действительно вернется легендарная Astra. Портал «АвтоВзгляд» решил напомнить читателям, что представляет собой актуальное поколение этой модели.
Алексей Кованов

Напомним, что буквально несколько месяцев назад Opel Astra сменил поколение. Теперь немецкий бестселлер переехал на французскую платформу концерна Stellantis, так что моторы, подвеска и даже каркас кузова новой «Астре» достались от ближайшего родственника — Peugeot 308.

При этом «немец» и «француз» сильно отличаются внешне, так как Opel предлагает фирменный дизайн кузова (с модным «визором» вместо привычной решетки радиатора), а также полностью оригинальное оформление салона.

А вот гамма моторов — общая. Она состоит из двух бензиновых 3-цилиндровых турбомоторов объемом 1,2 литра и мощностью 110 и 130 сил, а также одного 1,5-литрового 130-сильного дизеля. Для мощных версий можно заказать 8-диапазонный «автомат», но базовая коробка — механическая.

Скорее всего, в Россию прибудут бензиновые варианты, а стоить новинка будет около 2 000 000 рублей. Но это лишь предположения, так как опелевцы пока не занимались даже сертификацией этой модели.

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9 февраля 2022
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