На Украине построили уникальный внедорожник Triton

Фото: соцсети
На Украине представили уникальный снегоболотоход под названием Triton. Как выяснилось, прототип был разработан и поставлен на ход всего за девять месяцев. Затраты на создание «бездорожника» составили 15 000 американских долларов.
Лика Затворная

Примечательно, но проект — отнюдь не серийный автомобиль, а штучный экземпляр, созданный руками авантюрного энтузиаста из Сарненского района Ровенской области. Умелец сконструировал машину для езды по лесным дорогам, болотам и снегам на базе советского ГАЗ-66. От «донора» вездеходу достались кабина и характерные кузовные панели. А вот мотор у «Тритона» — немецкий, от Mercedes-Benz.

Разумеется, мастер-самоучка изрядно поколдовал над подвесками и прочими узлами, а также не забыл обуть своего монстра в огромные «зубастые» шины. правда, никаких подробностей о машине не сообщается.

На данный момент сертификацию «Тритон» пока еще не прошел. Впрочем, если проектом заинтересуются на стороне, «гряземес» вполне может стать чем-то больше, чем перспективной разработкой.

Кстати, по пути старой доброй «Шишиги» пошел и украинский КрАЗ, инициировавший работу над новейшим легким грузовиком. Все подробности о безкапотнике можно узнать здесь.

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14 февраля 2022
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