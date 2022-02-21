Как будет выглядеть Honda CR-V следующего поколения

Фото: autohome.com.cn.
Как известно, в ближайшие месяцы Honda окончательно прекратит продажи своих автомобилей на российском рынке. Но это — в России, а в глобальном плане японский бренд чувствует себя хорошо, являясь третьим по объему продаж брендом на нашей планете.
Алексей Кованов

Прямо сейчас Honda готовится усилить позиции, выпустив новое (уже шестое по счету) поколение кроссовера Honda CR-V — эта модель особенно хорошо расходится на американском и канадском рынках.

Премьера новинки, по слухам, должна состояться до конца этого года. Но уже известно, что машина получит полностью новый кузов, но главной «движущей силой» останется 1,5-литровый бензиновый турбомотор.

Любопытно, что внешность будущего SUV оказалась раскрыта благодаря публикации патентного изображения. И эта иллюстрация лишь подтверждает информацию, что следующий CR-V будет совсем не таким, как нынешний.

И даже жаль, что японцы уходят из России… Впрочем, у нас останутся мотоциклы. И в преддверие нового мотосезона Компания Honda выкатила еще один нейкед — модель CB300R. Этот брутальный «голый» мотоцикл пополнил линейку серии CB.

новинки рынка, производители, новая модель, кроссоверы
21 февраля 2022
476