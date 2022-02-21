Как будет выглядеть Honda CR-V следующего поколения

Прямо сейчас Honda готовится усилить позиции, выпустив новое (уже шестое по счету) поколение кроссовера Honda CR-V — эта модель особенно хорошо расходится на американском и канадском рынках.

Премьера новинки, по слухам, должна состояться до конца этого года. Но уже известно, что машина получит полностью новый кузов, но главной «движущей силой» останется 1,5-литровый бензиновый турбомотор.

Любопытно, что внешность будущего SUV оказалась раскрыта благодаря публикации патентного изображения. И эта иллюстрация лишь подтверждает информацию, что следующий CR-V будет совсем не таким, как нынешний.

И даже жаль, что японцы уходят из России… Впрочем, у нас останутся мотоциклы. И в преддверие нового мотосезона Компания Honda выкатила еще один нейкед — модель CB300R. Этот брутальный «голый» мотоцикл пополнил линейку серии CB.