Почему российские перевозчики бросились скупать грузовики «Урал»

Как подсчитало агентство «Автостат Инфо», КамАЗ увеличил продажи на 25%, ГАЗ показал прирост на 24,6%, а «Урал» вышел на третье место на рынке новых грузовиков, нарастив отгрузки на 56,8%.

Успех уральской техники вполне объясним: в прошлом году на рынок вышло свежее поколение дорожных бескапотников, при этом производитель постарался сделать новинку максимально доступной.

Учитывая, что купить КамАЗ сейчас достаточно трудно (завод работает на пределе возможностей), многие перевозчики вместо безвестных «китайцев» сделали свой выбор в пользу техники из Миасса.

Кстати, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас уральцы готовят принципиально новую машину! Что это будет за грузовик, расскажет наш недавний материал.