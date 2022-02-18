Почему российские перевозчики бросились скупать грузовики «Урал»

Фото производителя.
Рынок коммерческой техники буквально кипит: в январе российские перевозчики приобрели 6300 новых грузовиков, что сразу на 28,7% выше прошлогоднего результата. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в тройке самых востребованных марок произошли внезапные перестановки.
Алексей Кованов

Как подсчитало агентство «Автостат Инфо», КамАЗ увеличил продажи на 25%, ГАЗ показал прирост на 24,6%, а «Урал» вышел на третье место на рынке новых грузовиков, нарастив отгрузки на 56,8%.

Успех уральской техники вполне объясним: в прошлом году на рынок вышло свежее поколение дорожных бескапотников, при этом производитель постарался сделать новинку максимально доступной.

Учитывая, что купить КамАЗ сейчас достаточно трудно (завод работает на пределе возможностей), многие перевозчики вместо безвестных «китайцев» сделали свой выбор в пользу техники из Миасса.

Кстати, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас уральцы готовят принципиально новую машину! Что это будет за грузовик, расскажет наш недавний материал.

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18 февраля 2022
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