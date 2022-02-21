Топ-менеджер российской BMW впал в кому, упав в ночном клубе

Пятничная тусовка в одном из ночных клубов Калининграда стоила тяжелейших травм Михаэлю Киндерманну, — директору производственной площадки BMW «Автотор». 39-летний гражданин Германии прибыл в Калининград несколько месяцев назад и, по данным телеграм-канала Mash, трудился тут в местном отделении «БМВ Русланд Аутомотив».

В ночь с 18 на 19 февраля немец культурно отдыхал в местном клубе «Планета». К двум часам ночи, будучи в уже достаточно веселом состоянии организма, Михаэль решил продемонстрировать всем школьный трюк со скатыванием вниз по перилам лестницы. В результате он потерял равновесие и грохнулся с пятиметровой высоты. Вызванные на место инцидента медики отвезли Киндерманна в реанимацию областной больницы. Там у него обнаружили кровоизлияние в мозг. В данный момент немец находится в коме.