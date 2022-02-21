За новым Lexus LX выстроились многолетние очереди

Итак, как сообщают СМИ страны Восходящего солнца, очередь из покупателей на полноразмерный рамный внедорожник Lexus LX нового поколения достигла четырех лет. Теоретически этот срок когда-нибудь сократится, но для этого должен закончиться общемировой кризис на рынке электроники.

Добавим, что в России прием заказов на свежий LX стартовал 1 февраля: если верить официальному прайс-листу, то дилеры должны просить за машину минимум 8 522 000 рублей. Об очередях за этим «Лексусом» ничего не известно, но очевидно, что они будут…

Кстати, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» познакомился с этим автомобилем в его реальной среде обитания. Причем маршрут пролегал не только по ровным дорогам от ресторана до яхт-клуба, но и по направлениям, которые под силу только рамной машине.