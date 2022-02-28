КрАЗ бесплатно передал украинским военным партию автомобилей

Начальник Кременчугской районной военно-гражданской администрации Олег Ледник попросил руководство КрАЗа предоставить военную технику, которая раньше стояла на смотровой площадке перед завода.

Генеральный директор автопроизводителя Роман Черняк сообщил, что его предприятие в просьбе не отказало. И в армию переданы военные бронированные автомобили «Спартан» и «Шрек» общей стоимостью около 1 000 000 доларов.

И еще. На Украине давно и успешно работает компания TAD, что знаменита среди перевозчиков своими прицепами для негабаритных грузов. Однако сейчас производителю тралов пришлось переориентироваться на выпуск совершенно другой продукции.