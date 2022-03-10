Toyota и Lexus не планируют покидать российский авторынок

Несколько дней назад в ряде СМИ появилась информация о том, что Toyota и Lexus намерены покинуть российский авторынок. Однако эти сведения оказались «фейком». Японские бренды приостановили отгрузку автомобилей дилерам из-за сбоя в логистике, вызванного дефицитом компонентов. По этой же причине «забуксовало» и производство седана Toyota Camry и кроссовера Toyota RAV4 на питерском заводе марки.

- На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу. В настоящий момент все официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет, — заявили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе «Тойота Мотор».