Минус Bridgestone: в России остановился еще один шинный завод

Причина остановки бизнеса — в серьезных проблемах, вызванных перебоями поставок и волатильностью российской валюты. Как уточняет пресс-служба компании Bridgestone, эти факторы «серьезно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России».

Из-за этого руководство фирмы приняло решение приостановить производство в Ульяновске, поставки в Россию и будущие инвестиции до дальнейшего уведомления. Производство будет приостановлено уже 18 марта.

Кстати, ранее представители компании Continental объявили, что временно сворачивают бизнес в нашей стране. Причем это решение коснулось и калужского завода марки — он тоже отправился на вынужденные каникулы.