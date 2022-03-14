Минус Bridgestone: в России остановился еще один шинный завод

Фото производителя.
Шинная компания Bridgestone приостанавливает деятельность своего российского завода, расположенного в Ульяновске, а также ставит на паузу поставки в Россию. Портал «АвтоВзгляд» решил уточнить подробности этого решения.
Алексей Кованов

Причина остановки бизнеса — в серьезных проблемах, вызванных перебоями поставок и волатильностью российской валюты. Как уточняет пресс-служба компании Bridgestone, эти факторы «серьезно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России».

Из-за этого руководство фирмы приняло решение приостановить производство в Ульяновске, поставки в Россию и будущие инвестиции до дальнейшего уведомления. Производство будет приостановлено уже 18 марта.

Кстати, ранее представители компании Continental объявили, что временно сворачивают бизнес в нашей стране. Причем это решение коснулось и калужского завода марки — он тоже отправился на вынужденные каникулы.

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14 марта 2022
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