Может ли ГАЗ наладить выпуск «Волги» из-за антироссийских санкций

К концу своего жизненного цикла газовская «десятка» пришла на пике своей формы — с новой бесшкворневой передней подвеской, обновленной внешностью и модернизированным интерьером. Более того, последний рестайлинг состоялся совсем незадолго до вынужденной отставки — летом 2007-го.

Тогда появились симпатичная передняя панель из добротного мягкого пластика, а также удобный электронный блок управления отопителем. На эту модер­низацию угрохали поистине фантастические 20 000 000 евро! Притом немалая часть этих денег досталась авторитетным немецким фирмам, что прославились разработкой салонов для европейских автопроизводителей.

Также обновление принесло кондиционер, а рулевая колонка обзавелась регулировками по высоте и вылету. И просили за все это великолепие… 278 300 рублей. Как говорится, «надо брать». Правда, взглянув на тогдаший курс доллара, очарование по поводу стоимости «Волжанки» спадает: отдать 10 900 «зеленых» за базовый седан — это, мягко говоря, серьезно.