Может ли ГАЗ наладить выпуск «Волги» из-за антироссийских санкций

К концу своего жизненного цикла газовская «десятка» пришла на пике своей формы — с новой бесшкворневой передней подвеской, обновленной внешностью и модернизированным интерьером. Более того, последний рестайлинг состоялся совсем незадолго до вынужденной отставки — летом 2007-го.
Тогда появились симпатичная передняя панель из добротного мягкого пластика, а также удобный электронный блок управления отопителем. На эту модернизацию угрохали поистине фантастические 20 000 000 евро! Притом немалая часть этих денег досталась авторитетным немецким фирмам, что прославились разработкой салонов для европейских автопроизводителей.
Также обновление принесло кондиционер, а рулевая колонка обзавелась регулировками по высоте и вылету. И просили за все это великолепие… 278 300 рублей. Как говорится, «надо брать». Правда, взглянув на тогдаший курс доллара, очарование по поводу стоимости «Волжанки» спадает: отдать 10 900 «зеленых» за базовый седан — это, мягко говоря, серьезно.
Если пересчитатывать ценник 2007 года по курсу нынешнего февраля (то есть по 76 рублей за доллар), выходит, что сейчас ГАЗ-31105 стоил бы 830 000 «целковых». Ну, а в нынешних реалиях неполные 11 000 «баксов» — это уже 1 274 000. Сумма увесистая. Однако не будем забывать, что пересчитывать прайс-лист во время валютной истерии — дело неблагодарное.
Поэтому примем, что здесь и сейчас «Волга» без пробега доступна за миллион «вечно деревянных». Брали бы ее за такие деньги? Скорее всего, да. Ведь нынче столько же официально стоит топовая «Гранта» или базовая «Веста». А здесь — почти неубиваемый агрегат, сотканный из проверенных решений. Пустой руль, сонные реакции, пугающие крены и прочие особенности «баржи» публика бы простила.
Кстати, можно предположить, что вслед за «Газелями» легковушки марки ГАЗ могли примерить турбодизель Cummins. На выходе получился бы идеальный повседневный автомобиль для среднестатического россиянина: фантастически надежный, очень динамичный и одновременно экономичный.
Так можно ли возродить сейчас выпуск «Волги»? начнем издалека. Пятиэтажный кузовной корпус Горьковского автозавода устроен так: внизу была штамповка, а наверху — сварка, окраска и сборка кузовов «Волги». Окрашенный и частично подсобранные кузова седанов и универсалов спускались по эстакаде на правую сторону, на легковой конвейер.
Там сейчас тоже собирают легковые автомобили, но… «Фольксвагены» и «Шкоды». Под выпуск «барж» не осталось ни штамповой, ни сварочной, ни какой-либо другой оснастки. Так что возобновление выпуска ГАЗ-31105 по своей стоимости будет равносильно постановке на производство совершенно новой модели.
В общем, мечты лихим кавалерийским наскоком возродить давно отправленную на покой машину — это лишь фантазии, под которыми нет никакого производственного базиса. О чем, собственно, все последние годы неустанно твердит руководство Группы ГАЗ, многократно повторяя: под маркой ГАЗ будет выпускаться только коммерческий транспорт.
И в этой ситуации виноваты только мы сами: в 2008-м, бросившись скупать «Фокусы» и «Лачетти», мы совершенно забыли про родную «волжанку»… Более того: в 2010-м чудом найденную партию новеньких седанов едва-едва смогли распихать по всей России. Вот уж воистину: что имеем — не храним, потерявши — плачем.