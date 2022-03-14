Subaru откажется от спортивных моделей

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Культовый «заряженный» японский седан Subaru WRX STi уходит в историю. Получается, что фанаты марки, которые уже увидели модель WRX нового поколения, ждали напрасно. Впрочем, производитель сообщил, что компания продолжит искать пути развития версии STi.
Виктор Васильев

Новое поколение Subaru WRX представлили минувшей осенью, а на некоторых рынках появился еще и универсал. Но самую «злую» модификацию WRX STi теперь можно не ждать. Из официального заявления компании следует, что модель WRX STi на базе нового поколения седана WRX не появится.

Кстати, производство машин прошлого поколения уже завершили. Шильдики STi теперь есть только у машин со спортпакетом STi Sport, который предусматривает лишь небольшие доработки.

Однако японцы не намерены хоронить WRX STi, а хотят поменять вектор развития модели. Вероятно, это связано с экологическими нормами, которые ужесточают во многих странах мира. Потому использование мощных высокофорсированных моторов становится неактуальным. Отсюда можно предположить, что если WRX STi и появится снова, то это будет гибридная модификация, либо автомобиль на электротяге.

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14 марта 2022
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