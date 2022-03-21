Почему Renault теперь не сможет выпускать Duster

Alpha Automotive Technologies на 83% принадлежит японскому промышленному гиганту IHI, а на 17% — юрлицу АМО ЗИЛ. Эта компания занималась производством штампованных деталей для автомобильных кузовов, а также подсборкой комплектующих для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Свою продукцию московский завод поставлял на российские конвейеры, где собирают Nissan, LADA, Peugeot, Citroen, Mercedes-Benz. Но самым активным покупателем всегда была французская марка Renault, так лицевые панели для «Дастеров», «Аркан» и «Каптюров» как раз штамповала компания Alpha Automotive Technologies.

С чем связана остановка штамповочного цеха, не сообщается. Некоторые источники успели сообщаить, что IHI вообще планирует выйти из состава учредителей Alpha Automotive Technologies. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Между тем, российским автопроизводителям сейчас приходится активно искать новых поставщиков, так как часть закграничных компаний заморозила поставки компонентов. Скажем, Волжский автозавод сейчас подбирает азиатскую замену электронным компонентам.