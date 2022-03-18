Почему российские перевозчики будут покупать грузовики МАЗ вместо Scania и MAN

Как известно, в условиях санкций КамАЗ оказался не готов давать российскому рынку современные отечественные грузовики взамен импортных. В автомобилях поколений К4 и К5 нашлось слишком много импортных комплектующих, а потому основой гаммы на долгое время станут древние машины серии К3 — то есть слегка модернизированные тягачи и самосвалы образца 1976 года.

Зато МАЗ имеет широчайшую гамму автомобилей, включая весьма продвинутую технику. При этом под Минском успешно работают совместные предприятия «МАЗ-Вейчай» и «Фаст-МАЗ», что выпускают двигатели и коробки, соответственно. Первое делает моторы Weichai мощностью от 190 до 460 л. с., а второе собирает 6-и, 9-и и 12-ступенчатые механические трансмиссии Fast Gear.

На строительной выставке BUDEXPO-2022 Мински й автозавод как раз показал несколько грузовых новинок, оборудованных китайскими силовыми агрегатами.

Так что российские перевозчики наверняка заинтересуются продукцией марки МАЗ, так как КамАЗ К3, мягко говоря, далек от совершенства, а модели от Scania, MAN и других европейских производителей в обозримом будущем приобрести будет просто невозможно.

Между тем, КамАЗ начал выпуск грузовиков, как из сериала «Дальнобойщики». Чтобы конвейер автогиганта не простаивал, Минпромторг разрешил грузовому автогиганту выпускать автомобили, отвечающие эконормам Евро-2.