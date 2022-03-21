Раскрыта внешность загадочного BMW M3 Touring

По картинкам видно, что передняя часть универсала не будет сильно отличаться от седана M3, который уже есть в продаже. У «туринга» будет такая же головная оптика, огромные «ноздри» решетки радиатора и бампер. Это немного странно, потому как ожидалось, что «хозяйственный» спорткар построят на обновленной версии модели третьей серии. Об этом говорил и водительский интерфейс iDrive 8, который замечали на прототипах, которые тестировали на дорогах Европы.

Что касается премьеры M3 Touring, то она должна пройти в этом году в рамках празднования юбилея спортивного подразделения BMW. Ожидается, что под капотом автомобиля будет наддувный шестицилиндровый агрегат мощностью 510 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».