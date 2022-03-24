Когда производители иномарок запустят российские автозаводы

Как сообщил агентству ТАСС председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, питерские автозаводы планируют возобновить производство автомобилей до конца марта.

Более того, по словам чиновника, «одно предприятие уже запустилось», но какое — осталось неизвестным. Напомним, что производством машин в Северной столице занимаются три завода: один делает легковушки Hyundai и Kia, а два других штампуют «Тойоты» и «Ниссаны».

Кстати, портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что российский автопром ждут «глубинные изменения». Так как немалая часть комплектующих одномоментно стала недоступной «санкционкой», отечественные автозаводы будут вынуждены, как минимум, найти замену импортным деталям, а как максимум — предельно упростить выпускаемую продукцию.