Чем для миллионов автовладельцев грозит выход России из ВТО

Ровно 10 лет назад, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), нашей стране пришлось шаг за шагом снижать таможенные пошлины — соответствующих решений как раз и требовали правила этого международного союза.
Но, чтобы поддержать родной автопром, компенсировав снижение ввозных тарифов, власти организовали «утилизационный сбор» — то есть ввели плату за будущую переработку транспортного средства. Сбор стал новым заградительным барьером вместо традиционных пошлин.
В итоге, сейчас таможенная пошлина на новые легковые машины составляет всего 15%, но чтобы ввезти свеженькую иномарочку, юрлицу надо отдать родной стране 178 400 рублей утиль-сбора. Если объем двигателя превышает 2,0 литра — уже 281 600! И далее по нарастающей.
Удивительно, но утилизационную «дань» платят не только импортеры, но и производители! Правда, взамен нашим автозаводам из бюджета выплачивают всевозможные компенсации. Но, чтобы получить их, автомобили должны быть локализованы — частично или полностью.
При высоком уровне локализации размер бюджетных субсидий покрывает величину утиль-сбора. При низком или среднем чиновники по хитрой формуле рассчитывают величину выплат для каждой модели. (Остаток, понятное дело, так или иначе оплачивает покупатель машины).
Соответственно, если Россия выйдет из состава Всемирной торговой организации, правительство получит возможность поднять ввозные таможенные пошлины и одновременно — отменить утилизационный сбор.
При таком раскладе цены на «чистокровные» иномарки, разумеется, останутся на прежнем уровне. А вот экземпляры российского производства, за вычетом «утиля», имеют шанс серьезно подешеветь! Но пока — это только мечты…