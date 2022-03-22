Чем для миллионов автовладельцев грозит выход России из ВТО

В итоге, сейчас таможенная пошлина на новые легковые машины составляет всего 15%, но чтобы ввезти свеженькую иномарочку, юрлицу надо отдать родной стране 178 400 рублей утиль-сбора. Если объем двигателя превышает 2,0 литра — уже 281 600! И далее по нарастающей.

Удивительно, но утилизационную «дань» платят не только импортеры, но и производители! Правда, взамен нашим автозаводам из бюджета выплачивают всевозможные компенсации. Но, чтобы получить их, автомобили должны быть локализованы — частично или полностью.

При высоком уровне локализации размер бюджетных субсидий покрывает величину утиль-сбора. При низком или среднем чиновники по хитрой формуле рассчитывают величину выплат для каждой модели. (Остаток, понятное дело, так или иначе оплачивает покупатель машины).