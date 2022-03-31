Stellantis остановил работу автозавода под Калугой

Фото производителя.
Калужский завод концерна Stellantis, казалось, успешно реализовал мечту многих компаний. В России, благодаря дешевой рабочей силе, собираются автомобильные и отдельные агрегаты, которые затем отправляются на экспорт по всему миру. И всем такой расклад выгоден: производитель снижает себестоимость машин, а страна получает рабочие места.
Алексей Кованов

С началом российско-украинского конфликта идеальная схема сотрудничества рухнула. Stellantis был вынужден перенести часть производства коммерческих фургонов во Францию и Великобританию, так как модели, собранные в России, стало невозможно отправлять на экспорт. По каким причинам — политическим или логичтическим — представители компании тогда не уточняли.

А сейчас калужский завод вообще будет вынужден остановить конвейер из-за острой нехватки жизненно важных комплектующих. Об этом заявил глава Stellantis Карлоса Тавареса, хотя российское представительство пречпочло не комментировать эту информацию.

Добавим, что сейчас проставивает большинство заводов, расположенных на территории России. Исключения — ГАЗ, УАЗ, КамАЗ и Haval. АвтоВАЗ периодически запускается, но 4 апреля уёдет на трехнедельные каникулы.

Кстати, концерн Daimler заявил, что готов избавиться от акций российского ПАО «КамАЗ». Группа Renault, владеющая АВТОВАЗом, вообще не знает, как поступить… Портал «АвтоВзгляд», решил уточнить, какой будет судьба отечественных автозаводов, в чей бизнес вложились иностранцы.

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31 марта 2022
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