Если останется Renault: каким будет новый Logan для России

Паблик Avtograd news в «ВКонтакте» публикует первые фотографии российской версии новейшего Renault Logan. Если верить этим снимкам, то долгожанная новинка получит модную «двухэтажную» оптику, тогда как передняя часть европейской машины оформлена гораздо менее затейливо.

До этого считалось, что третье поколение бестселлера российская публика сможет увидеть наступающим летом. Но сейчас, когда французы вообще раздумывают об уходе из России, премьера может не состояться вообще.

Напомним, что после критики европейской общественностью, группе Renault пришлось остановить конвейер своего московского завода. Там делали кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также родственный Nissan Terrano.

Кроме того, компания рассматривает возможность выхода из состава акционеров АВТОВАЗа, сообщает агентство Bloomberg. Для этого контрольный пакет, состоящий из 67,6% акций, якобы планируется передать не названному местному инвестору.