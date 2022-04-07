Кроссоверы Volkswagen подорожали в России на 500 000 рублей

Фото производителя
Несмотря на дефицит автомобилей на российском рынке, включая тех, что производились в нашей стране локально, дилеры по-прежнему завышают прайсы. Причем без стеснения. Так, из-за остановки завода Volkswagen в России, «официалы» решили неприлично нажиться на исчезающих немецких машинах.
Мирон Горин

Пользуясь перманентным ажиотажем на рынке, дилеры продолжают люто накручивать прайсы. Как сообщает CarinTrade, ссылаясь на обновленные ценники официальных дилерских центров VW, популярный кроссовер Volksagen Tiguan прибавил в стоимости 510 000 рублей.

Между тем, самый доступный «паркетник» Volkswagen Taos «потяжелел» на 416 000 «деревянных». Отныне самая дешевая версия кроссовера попросит за себя не менее 2 413 000 рублей.

Помимо прочего, подорожали и другие модели бренда. К примеру, некогда бюджетный Volkswagen Polo теперь обойдется минимум в 1 630 000 рублей. Прайсы всех комплектаций «Поло» прибавили по 235 000 в даже вроде бы укрепившейся российской валюте.

Впрочем, явление с подорожанием массовых немецких моделей в России — временное. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», Volkswagen рассматривает возможность вновь запустить свой завод в Калуге к лету. То же касается и производства автомобилей Skoda, которые, напомним, собираются на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, седан, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, автосалоны, купить машину, украина, санкции
7 апреля 2022
250