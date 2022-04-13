5 самых популярных подержанных китайских автомобилей в России

Фото: АвтоВзгляд
За первый весенний месяц в России было реализовано без малого 7800 подержанных китайских автомобилей, что всего на несколько десятков машин больше, чем за аналогичный период года минувшего. Однако эксперты прогнозируют существенное увеличение спроса на «вторичку» из КНР в будущем.
Лика Затворная

По информации «Автостат-Инфо», самым востребованным «поднебесным» авто с пробегом у россиян стал кроссовер Chery Tiggo. Вторым по популярности оказался седан Lifan Solano. Да-да, их еще полным полно на вторичном региональном рынке. А замкнул тройку лидеров «бэушных» китайских изделий внедорожник Great Wall Hover.

Четвертое место застолбил за собой кроссовер Lifan X60, долгие годы удерживающий лидерство в сегменте китайских автомобилей в нашей стране. Сейчас, напомним, марка Lifan в России не представлена. Венчает же ТОП-5 седан Geely Emgrand, который в свое время, как и Lifan Solano, был достаточно популярным среди российских таксистов.

А хотите узнать о самых продаваемых новых авто из Поднебесной? Тогда вам сюда.

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13 апреля 2022
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