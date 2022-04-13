5 самых популярных подержанных китайских автомобилей в России

По информации «Автостат-Инфо», самым востребованным «поднебесным» авто с пробегом у россиян стал кроссовер Chery Tiggo. Вторым по популярности оказался седан Lifan Solano. Да-да, их еще полным полно на вторичном региональном рынке. А замкнул тройку лидеров «бэушных» китайских изделий внедорожник Great Wall Hover.

Четвертое место застолбил за собой кроссовер Lifan X60, долгие годы удерживающий лидерство в сегменте китайских автомобилей в нашей стране. Сейчас, напомним, марка Lifan в России не представлена. Венчает же ТОП-5 седан Geely Emgrand, который в свое время, как и Lifan Solano, был достаточно популярным среди российских таксистов.

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