5 новейших китайских кроссоверов для России

Chery Tiggo 8 Pro
Уже известному нашим покупателям кроссоверу провели рестайлинг. Машина получила полностью новую переднюю часть с широкой решеткой радиатора, а оптика обрела зигзагообразные ходовые огни, на которые как бы заходит хромированный молдинг. При этом передние крылья остались прежними. В авто — куча опций и расширенный функционал.
Что касается технической части, то здесь никаких изменений. Базовым мотором останется 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 197 сил. Второй вариант — 2-литровая наддувная «четверка» отдачей в 254 л. с. Привод — только передний.
Haval Dargo
Кроссовер брутального вида базируется на платформе модели Jolion и уже готов к выходу на российском рынок. Из «фишек» — 20 см дорожного просвета, полный привод и даже автопилот!
Если судить по размерам, то Dargo будет конкурировать с Hyundai Santa Fe, а под капотом «китайца» — 2-литровый мотор с отдачей 192 силы в сочетании с семискорсотным «роботом».
JAC S4
Из Казахстана к нам едет вставший на местный конвейер китайский JAC S4, который относится к классу компактных кроссоверов.
Двигателей у него два: «атмосферник» объемом 1,6 л и мощностью 109 л. с., а также 136-сильный 1,5-литровый наддувный мотор. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Продвинутые системы безопасности и опции комфорта идут в авто уже по умолчанию.
Geely Monjaro
Этот без преувеличения красивый вседорожник построен на платформе, разработанной совместно с Volvo. Если посмотреть ОТТС, который автомобиль уже получил, то можно увидеть, что российским покупателям предложат единственный 2-литровый турбомотор, отдачей 238 сил, который спарен с 8-диапазонным «автоматом».
Речь идет о флагманском кроссовере марки, в аресанле котрого целая россыпь умной электроники, премиальный опционом и огромный экран в торпедо, объединивший воедино и «приборку», и «мультимедийку».
Chery Tiggo 4 Pro
Этот кроссовер — ничто иное, как хорошо известный у нас Tiggo 4, но без приставки Pro. Нет, это не единственное отличие модели. С новой литерой мы имеем дело с обновленной вариацией, которая готовится порадовать свежими «примочками» и обилием версий.
«Четверка» получит новую решетку радиатора и иные формы бамперов. Ожидаются изменения и в салоне. Что касается силовых агрегатов, то их будет два, и оба — 1,5-литровые. «Атмосферник» развивает 113 сил, а отдача наддувного — 147 л. с.. Базоый мотор работает с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором, второмуже прописан «преселектив».