5 новейших китайских кроссоверов для России

Chery Tiggo 8 Pro

Уже известному нашим покупателям кроссоверу провели рестайлинг. Машина получила полностью новую переднюю часть с широкой решеткой радиатора, а оптика обрела зигзагообразные ходовые огни, на которые как бы заходит хромированный молдинг. При этом передние крылья остались прежними. В авто — куча опций и расширенный функционал.

Что касается технической части, то здесь никаких изменений. Базовым мотором останется 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 197 сил. Второй вариант — 2-литровая наддувная «четверка» отдачей в 254 л. с. Привод — только передний.

Haval Dargo

Кроссовер брутального вида базируется на платформе модели Jolion и уже готов к выходу на российском рынок. Из «фишек» — 20 см дорожного просвета, полный привод и даже автопилот!

Если судить по размерам, то Dargo будет конкурировать с Hyundai Santa Fe, а под капотом «китайца» — 2-литровый мотор с отдачей 192 силы в сочетании с семискорсотным «роботом».