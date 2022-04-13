Lamborghini затыкает дыры в модельном ряду новым суперкаром Huracan Tecnica

Huracan Tecnica можно распознать по свежей передней части, где появились Y-образные аэродинамические элементы. Их сделали для охлаждения карбон-керамических тормозных механизмов.

Машина также получила передней сплиттер, который отличается от того, что есть у базовой версии, а еще новую крышку моторного отсека. Таким образом, за счет такого обвеса длина автомобиля выросла с 4520 до 4567 мм. Что касается салона, то здесь все ограничилось новой графикой комбинации приборов и новой отделкой кресел замшей.

Если говорить о технической части, то 5,2-литровый атмосферный мотор форсировали с 610 л. с. до 640 сил, то есть до уровня Huracan STO.

Кроме того, Tecnica получила новые настройки подвески. Продажи новинки должны начаться в Европе во второй половине этого года.