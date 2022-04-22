Cтартовало производство нового кроссовера Mazda CX-60

Для потребителей Старого Света автомобиль предстанет с гибридной силовой установкой e-Skyactiv PHEV суммарной мощностью в 327 л. с. А вот по приезду в Россию кроссовер наверняка получит 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор. Впрочем, не исключается и появление дизельной версии CX-60 с турбонаддувом и объемом 3,3 литра. Правда, информацию о скором выводе модели на российский рынок в официальном представительстве Mazda пока не подтверждают. Что, впрочем, на фоне санкций — вполне логично.

Между тем, нашим соотечественникам наверняка понравится автомобиль с постоянным полным приводом, двухрычажной передней подвеской и «многорычажкой» — сзади. Кроме того, новинка призвана сделать премиальный уровень владения автомобилем, доступным для массовой аудитории. Ведь, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», японцы решили ворваться в премиальный сегмент, при этом без фанатичного повышения прайс-листов.

Кстати, в Европе Mazda CX-60 будет продаваться без малого за 47,5 тысяч евро, что в переводе на наши деньги составит немногим больше 4 000 000 рублей.