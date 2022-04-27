Россия — без новых машин: производство сократилось на 70%

Неутешительными данными поделились с Газетой.Ru аналитики Russian Automotive Market Research. Больше всего «досталось» легковушкам, чьи производственные показатели обвалились в марте на 70,5%. В меньшей степени пострадал комтранс, продемонстрировавший падение на 10% по итогам первого квартала. А вот грузовая техника — наоборот, вышла в плюс. Так, выпуск большегрузов подтянулся на 9%, а автобусов — на 6%.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что в будущем сборка легковых машин в России положительную динамику не покажет, даже несмотря на точечный запуск производства отдельно взятых моделей.

Напомним, что после внепланового отпуска заработал конвейер АВТОВАЗа, продолжает свою деятельность предприятие Haval и небольшими партиями осуществляют выпуск Hyundai и Kia. Последние, правда, предпочитают не распространяться по этому поводу, дабы не привлекать к себе внимание коллективного Запада. Кроме того, обсуждают возможность возобновить производство Volkswagen и Skoda.

Но, как уже было сказано, все эти потуги столь быстро не помогут рынку восстановиться. Похоже, то, что мы называли дефицитом — еще цветочки…