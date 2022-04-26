Jaguar Land Rover опроверг слухи об уходе из России

Фото: АвтоВзгляд
В ряде СМИ появилась информация о том, что Jaguar Land Rover увольняет сотрудников российского представительства, фактически останавливая свою деятельность в нашей стране. Кроме того, якобы под вопросом и организация последующей сервисно-гарантийной поддержки клиентов. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», эти сведения оказались сильно преувеличенными.
Мирон Горин

Как сообщили «АвтоВзгляду» собственные источники в российском офисе Jaguar Land Rover, в настоящий момент представительство продолжает свою работу в соответствии с российским законодательством.

Дилеры функционируют в штатном режиме, гарантийные и постпродажные обязательства перед клиентами исполняются в полном объеме.

Что касается распространенных сведений об уходе Jaguar Land Rover с российского рынка, то на официальный запрос портала «АвтоВзгляд» в компании ответили четко и лаконично: «Мы не комментируем домыслы и слухи. Одним из главных приоритетов Jaguar Land Rover, реализуемых представительством на рынке, является забота о клиентах».

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26 апреля 2022
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