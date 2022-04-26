Jaguar Land Rover опроверг слухи об уходе из России

Как сообщили «АвтоВзгляду» собственные источники в российском офисе Jaguar Land Rover, в настоящий момент представительство продолжает свою работу в соответствии с российским законодательством.

Дилеры функционируют в штатном режиме, гарантийные и постпродажные обязательства перед клиентами исполняются в полном объеме.

Что касается распространенных сведений об уходе Jaguar Land Rover с российского рынка, то на официальный запрос портала «АвтоВзгляд» в компании ответили четко и лаконично: «Мы не комментируем домыслы и слухи. Одним из главных приоритетов Jaguar Land Rover, реализуемых представительством на рынке, является забота о клиентах».