Зачем General Motors передает Украине полсотни новеньких Chevrolet Tahoe

Вспомнить, например, загубленные SAAB и Hummer, а также полузадушенный Opel, который французский Stellantis сейчас вынужден вытягивать из финансового болота, куда некогда успешную и продуктивную марку загнали «эффективные» управленцы от GM.

Или прошлый «уход» из России, когда весной 2015-го, действуя по приниципу «назло бабушке отморожу уши», американцы оставили нашу страну без бюджетных иномарок Chevrolet и Opel, а заодно прикрыли свой петербургский завод (который потом едва сосватали корейцам).

Самый свежий пример джиэмовских управленческих решений — передача украинским властям 50 новеньких Chevrolet Tahoe, а также 300 000 долларов финансовой помощи. Интересно, кому на Украине сейчас могут понадобиться десятки больших мощных внедорожников? Впрочем, ответ очевиден…

Кстати, по этому поводу GM даже выпустил большой пресс-релиз, разослав по всему миру. И это пиар ради паиара. Ведь целевой аудитории — условным Джону или Крису из штатов Техас и Алабама — глубоко безразлично, что боссы концерна не нашли более эффективного способа, чтобы потратить средства компании…