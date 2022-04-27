Мутная схема: кому и зачем Renault отдаст свою долю АВТОВАЗа

Итак, что мы знаем наверняка. В головном офисе компании Renault сейчас готовятся передать (зафиксируем этот глагол) акции АВТОВАЗа новому владельцу. Получателем пакета, скорее всего, станет государственный научный центр НАМИ. Ожидается, что это будет «сделка за рубль», а при желании французы смогут вернуть переданную долю себе. На это им отводится 5—6 лет.

При этом г-н Мантуров подчеркивает: ни выкупать, ни национализировать автозаводы в Тольятти и Ижевске государство не планирует. То есть речь идет об абсолютно фиктивной сделке, чтобы группа Renault могла отчитаться перед властями Евросоюза об успешном выходе из российского бизнеса. Дескать, условия выполнены, санкции действуют.

В итоге, все довольны. Французы сохраняют дорогостоящий актив, а российским властям не нужно беспокоиться по поводу стабильности автопрома. Машины будут выпускаться, заводчане — работать, налоги — отчисляться.