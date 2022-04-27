Мутная схема: кому и зачем Renault отдаст свою долю АВТОВАЗа

Итак, что мы знаем наверняка. В головном офисе компании Renault сейчас готовятся передать (зафиксируем этот глагол) акции АВТОВАЗа новому владельцу. Получателем пакета, скорее всего, станет государственный научный центр НАМИ. Ожидается, что это будет «сделка за рубль», а при желании французы смогут вернуть переданную долю себе. На это им отводится 5—6 лет.
При этом г-н Мантуров подчеркивает: ни выкупать, ни национализировать автозаводы в Тольятти и Ижевске государство не планирует. То есть речь идет об абсолютно фиктивной сделке, чтобы группа Renault могла отчитаться перед властями Евросоюза об успешном выходе из российского бизнеса. Дескать, условия выполнены, санкции действуют.
В итоге, все довольны. Французы сохраняют дорогостоящий актив, а российским властям не нужно беспокоиться по поводу стабильности автопрома. Машины будут выпускаться, заводчане — работать, налоги — отчисляться.
Странно только одно. Когда новостная повестка переполнена словами «санкции» и «контрсанкции», а высокие государственные чины на полном серьезе говорят про национализацию имущества компаний, ушедших из России, Минпромторг вдруг милостиво соглашается «придержать» акции фирмы из недружественной страны, решившись на абсолютно фиктивную сделку!
Или санкции санкциями, а стабильность дороже? Но какая стабильность — тоже вопрос. Допустим, французы решат вернутся через те самые 5—6 лет. Или раньше, как только российско-украинский конфлик выйдет из острой фазы. Но совершенно непонятно, чем будует заниматься АВТОВАЗ все это время. Ведь даже закупка компонетов проходила централизованно, через группу Renault.
Или вот еще загадка. В Тольятти есть целый конвейер B0, где выпускаются не только французские (а точнее, румынские) модели, но и наши «Лады» — Largus и XRAY. По хорошему, российская сторона теперь должна купить лицензию на заграничную архитектуру. Или нет?
И совершенно непонятно, как теперь работать над преемницей «Гранты» и будущей «Нивой». Обе машины заложены на платформе CMF-B, то есть представляют собой разновидности «Логана» и «Сандеро», соответственно. А значит, чтобы продолжить создание этих новинок, российской стороне нужно получить добро от бывшего владельца акций.
В общем, несмотря на, казалось бы, обширные комментарии главы Минпромторга, вся эта сделка кажется, выражаясь языком уличных барыг, откровенно «мутной». И в этой мути каждый хочет выловить свою выгоду… Кто останется без улова, так это простые россияне. Ведь совершенно очевидно, что ни Granta-2, ни Niva-3 теперь не выйдут вовремя.
Но куда важнее, чтобы после бракоразводного процесса на завод не вернулись «лихие девяностые», когда детали на конвейер поставлял не тот, кто предложит лучшее качество и меньшую цену, а тот, кто больше «откатит». Сейчас без французского пригляда отработанная система «откатов» и «распилов» может запросто заработать вновь. И тогда автомобиль LADA вновь станут тем, чем были долгие годы до прихода Renault — «ведрами с болтами». Хотя и крайне популярными у нашего брата…