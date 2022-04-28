КамАЗ показал загадочный длиннобазный грузовик

Необычный грузовик выделяется среди собратьев удлиненной колесной базой и самосвальной платформой овального сечения. Под кабиной скрывается газовый двигатель с отдачей в 360 сил, с которым состыкована 16-ступенчатая «механика». При собственной грузоподъемности 20 тонн самосвал может буксировать прицеп, так что полная масса такого автопоезда составляет аж 60 тонн.

Сборкой необычных машин занимается узбекский завод UzAuto TRAILER, так что перед нами — среднеазиатская экзотика, которая, скорее всего, никогда не появится на дорогах России. А даже если и появится, то наши перевозчики вряд ли захотят покупать 60-тонную сцепку, которую «тянет» всего лишь 360-сильный мотор.

И еще одна новость об отечественном автогиганте. В 2019 году КамАЗ запустил универсальную линию, с которой начали сходить топливные баки для магистральных тягачей новых поколений К4 и К5. Сейчас, когда завод вынужден поставить на паузу выпуск этих новинок, для этого производства пришлось найти другое применение.