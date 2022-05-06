Volkswagen снова начнет выпускать бюджетные автомобили

Так, Volkswagen анонсировал появление доступного для простых покупателей электромобиля. Судя по опубликованному тизеру, новинка будет отличаться коротким «носом», а внешне напомнит уже существующую модель ID.3. Впрочем, в серию аккумуляторный хетчбэк пойдет только через 3 года, так что многое может измениться…

Более того, у этого обещанного «Фольксвагена» появятся родственники под марками Skoda и Cupra. Но каждый, как уверяет пресс-служба концерна, получит собственный кузов.

Однако повторим: это лишь планы. А пока большой кризис, накрывший автопром после начала российской спецоперации на Украине, оказался глобальным: автозаводы вынуждены замедлять и останавливать свои конвейеры не только в России, но и в Европе.

Поэтому европейцы вместо ставших дефицитными новых машин начали весьма активно скупать «бэушки». Наибольшим спросом пользуются маленькие дизельные машинки.