Volkswagen снова начнет выпускать бюджетные автомобили

Фото производителя.
Все уже привыкли, что Volkswagen делает качественные, но достаточно дорогие автомобили. А вот роль «народной» марки была отдана родственному бренду Skoda. Тем любопытнее, что производитель из Вольфсбурга снова хочет делать доступные машины.
Алексей Кованов

Так, Volkswagen анонсировал появление доступного для простых покупателей электромобиля. Судя по опубликованному тизеру, новинка будет отличаться коротким «носом», а внешне напомнит уже существующую модель ID.3. Впрочем, в серию аккумуляторный хетчбэк пойдет только через 3 года, так что многое может измениться…

Более того, у этого обещанного «Фольксвагена» появятся родственники под марками Skoda и Cupra. Но каждый, как уверяет пресс-служба концерна, получит собственный кузов.

Однако повторим: это лишь планы. А пока большой кризис, накрывший автопром после начала российской спецоперации на Украине, оказался глобальным: автозаводы вынуждены замедлять и останавливать свои конвейеры не только в России, но и в Европе.

Поэтому европейцы вместо ставших дефицитными новых машин начали весьма активно скупать «бэушки». Наибольшим спросом пользуются маленькие дизельные машинки.

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6 мая 2022
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