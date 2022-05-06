Финт ушами: какие машины будут выпускать на заводах Renault в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о будущем заводов Renault в России: доля АВТОВАЗа отойдет НАМИ, а московское производство марки — он же «Автофрамос» — столичному правительству. Стоимость сделки условна, потому что задача стоит крайне тривиальная: французы хотят работать, но не могут из-за санкций. Заводы нужно сохранить, чтобы вернуться, когда «уляжется пыль».
Триста раз уже перечитали, пережевали и осознали. Однако мало кто обратил внимание на другие слова министра. Отвечая на вопрос о консервации московского завода, Денис Мантуров отметил, что конвейер продолжит работать, однако выпускаться будут — дословно — «другие» автомобили. И на прямое уточнение о LADA чиновник ответил весьма и весьма расплывчато. Мол, может быть и она. А может, и нет.
И вот этот аспект его речи уже интересен. Соберем все условия воедино: французы хотят выпускать машины, но не могут из-за санкций, наши могут, хотят, но много сложностей. Завод Renault для перестройки на любой другой бренд потребует чудовищных инвестиций. Как, впрочем, и любой другой автомобильный завод. Про время и говорить не стоит. Но и продать его условным китайцам не получится — с французами есть договоренность о возвращении на круги своя. И что делать, спрашивается?
На «Автофрамосе» выпускали «Логаны» и «Сандеро», а после «Аркану» — кроссовер, построенный на платформе B0 специально для России. Иными словами, есть все условия для наладки производства любых авто на данной платформе, причем малой кровью и очень быстро. Читай, добро пожаловать, Nissan и LADA. Но есть и куда более нетривиальный вариант.
В 2015 году Renault обзавелось по совершенно непонятным и нечитаемым тогда причинам брендом «Москвич» со всеми потрохами. Практически в тоже время французы пытались «играть в любовь» с растущим будто на дрожжах китайским рынком, однако не преуспели. Всему свое время, даже если место априори хлебное.
В итоге французско-китайский тандем — альтернатив в Поднебесной не предусмотрено, только совместное предприятие — успехов не сыскал, завод прикрыли. Но «осадочек» в лице партнерства, технологий и сборочных мощностей остался. Отчего бы не сделать «финт ушами» и не реанимировать «китайский проект» в России, да еще и под флагом известного в наших широтах бренда АЗЛК? И пойдут «подсандеринные» и «подлоганенные» машины марки «Москвич» в народ. И волки останутся сытыми, и овцы — целыми.
Вариант выглядит фантастичным, если не сказать большего, но современные реалии — Азимов и Стругацкие выглядят сегодня буквально пророками, причем достаточно подробными и точными — порождают самые невероятные решения. И решения эти воплощаются в жизнь быстрее, чем смолкнет смех скептиков.
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