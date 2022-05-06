Финт ушами: какие машины будут выпускать на заводах Renault в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о будущем заводов Renault в России: доля АВТОВАЗа отойдет НАМИ, а московское производство марки — он же «Автофрамос» — столичному правительству. Стоимость сделки условна, потому что задача стоит крайне тривиальная: французы хотят работать, но не могут из-за санкций. Заводы нужно сохранить, чтобы вернуться, когда «уляжется пыль».

Триста раз уже перечитали, пережевали и осознали. Однако мало кто обратил внимание на другие слова министра. Отвечая на вопрос о консервации московского завода, Денис Мантуров отметил, что конвейер продолжит работать, однако выпускаться будут — дословно — «другие» автомобили. И на прямое уточнение о LADA чиновник ответил весьма и весьма расплывчато. Мол, может быть и она. А может, и нет.

И вот этот аспект его речи уже интересен. Соберем все условия воедино: французы хотят выпускать машины, но не могут из-за санкций, наши могут, хотят, но много сложностей. Завод Renault для перестройки на любой другой бренд потребует чудовищных инвестиций. Как, впрочем, и любой другой автомобильный завод. Про время и говорить не стоит. Но и продать его условным китайцам не получится — с французами есть договоренность о возвращении на круги своя. И что делать, спрашивается?