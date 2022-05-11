Toyota останавливает восемь заводов из-за проблем с комплектующими

Как передает ТАСС, ссылаясь на заявление автопроизводителя, остановка связана с перебоями в поставках комплектующих из Китая. Напомним, сейчас в Поднебесной действуют локдауны во многих провинциях и городах, вызванные вспышками коронавируса. Это и вызывает перебои в логистике.

Ранее свою роль в сокращение производства внесла нехватка полупроводников. Только из-за этого объем выпущенных машин на заводах Toyota в Японии и за рубежом в этом месяце составит около 700 000 штук, что примерно на 130 000 меньше, чем было запланировано.

А 16 марта в Японии произошло мощное землетрясение, из-за чего работу автозаводов также пришлось прекратить. Из-за землетрясения у Фукусимы объявили угрозу образования цунами высотой до метра. Кроме этого, сейсмологи предупредили жителей страны о повторных толчках в течение недели.

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